Sportclub met ballen: Frits Dammen doet bijna alles bij JOS/Watergraafsmeer

AMSTERDAM - Hij doet bijna alles bij JOS/Watergraafsmeer, Frits Dammen. Al ruim 60 jaar is hij betrokken bij Amsterdammers. Iedereen kent hem dan ook. Daar kwam onze razende reporter Dennis Nieuwenhuis zondag ook achter.

"Je begint in de jeugd en als je wat ouder wordt, word je gevraagd iets binnen de vereniging te doen en dan rol je van het ene baantje in het andere baantje", vertelt Dammen met enthousiasme. JOS betekent veel voor Dammen. "Het is een warme Amsterdamse club met veel gezelligheid waar plezier voorop staat en hopelijk met goed voetbal".

Dammen doet niet alles

Ondanks dat Frits Dammen al tal van functies heeft bekleed binnen JOS/Watergraafsmeer is hij niet overal voor te porren. "Ik bak thuis nog geen ei, dus ik ga zeker niet in de keuken staan. Dat is één van de dingen die ik niet doe".

