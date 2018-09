Deel dit artikel:













Van Den Brom: "Het leek soms wel zaalvoetbal" Foto: Pro Shots / Cor Lasker

ALKMAAR - Er gebeurde veel in de wedstrijd FC Groningen - AZ. Toch zag John van den Brom na afloop een terechte winnaar. "Er is een hoop gebeurd maar ik vind wel dat we verdiend gewonnen hebben. We hebben op veel momenten veel goed gedaan."

FC Groningen-trainer Danny Buijs zei voorafgaand aan de wedstrijd meer aanvallend te gaan voetballen maar daar kwam in de praktijk weinig van terecht. Toch zag Van Den Brom zijn elftal bij tijd en wijle goed combineren."Als ik ons vandaag zie, tegen een Groningen wat de bus heeft geparkeerd, dan heb ik af en toe genoten van het voetbal wat wij hebben laten zien." Lees ook: AZ legt rood aangelopen Groningen laat over de knie Hoewel AZ in de tweede helft tegen in eerste instantie tien en later negen tegenstanders speelde, lukte het Groningen toch nog om af en toe gevaarlijk te worden. "We kunnen ons twee dingen verwijten. We gaven te makkelijk vrije trappen weg en we maken de kansen niet af. Soms leek het wel op zaalvoetbal. We tikten er goed doorheen en creerden veel kansen maar het meedogenloze miste ik. "