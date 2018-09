Deel dit artikel:













Maher na zijn treffer: "Vertrouwen en een goed gevoel" Foto: Pro Shots / Niels Boersema

ALKMAAR - Een belangrijke en mooie treffer maakte Adam Maher zondagmiddag in Groningen. Het was de eerste goal voor de middenvelder sinds zijn terugkeer bij AZ. "Ik kreeg 'm goed terug gelegd van Seuntjens en toen korte hoek. Gelukkig ging de bal er goed in." De Alkmaarders wonnen van FC Groningen met 1-3.

"Vertrouwen en het gaf mij een goed gevoel. Na de 1-3 was de wedstrijd eigenlijk wel afgelopen." Vertelt Adam Maher met een glimlach voor de camera van NH. "Belangrijke bal geven"

John van den Brom stuurde Maher in de 65e minuut het veld in. AZ speelde op dat moment met een man meer en de creatieve middenvelder moest er voor zorgen dat AZ de overtal situatie doeltreffend uitspeelde. "Als je net binnen de lijnen bent gekomen, wil je de belangrijke bal geven. Dat was niet altijd de juiste oplossing, maar ik probeerde de bal wel altijd naar voren te spelen."

De volgende wedstrijd is donderdag. AZ reist dan af naar Drenthe voor de bekerwedstrijd tegen Alcides uit Meppel. Dit duel begint om 17.00 uur en is live te volgen via deze site en NH Sport op facebook.