Marco Bizot: "Gelukkig pak ik hem"

ALKMAAR - Ondanks de drie Alkmaarse doelpuntenmakers tijdens FC Groningen - AZ was Marco Bizot misschien wel de belangrijkste speler voor AZ in die wedstrijd. Hij stopte vlak voor rust een penalty bij een 1-1 stand. "Gelukkig pak ik hem en nemen we de overwinning mee naar huis."

Het stoppen van de penalty vierde Bizot op het moment zelf niet heel uitbundig. "Ik vond dat we niet heel goed speelden. We waren slordig dus ik vond het niet terecht om heel blij te zijn. Maar nu mag dat natuurlijk wel," zei hij met een glimlach na afloop van de wedstrijd.

Door de rode kaart van Zeefuik speelde AZ in de tweede helft tegen tien man maar het toch hadden de Alkmaarders het af en toe moeilijk. "We wisten wat we moesten doen maar het is natuurlijk moeilijk om er tegen tien man door heen te voetballen. We hadden we kansen maar die gingen er niet in. Uiteindelijk hebben we overtuigend en verdiend gewonnen."

