Wethouder Jaeger: 'Er is geen sprake van een weg over de hei'

HILVERSUM - Volgens wethouder Wimar Jaeger (D66) is er absoluut geen sprake van een plan om een weg over de hei bij Hilversum aan te leggen om zo het Mediapark beter bereikbaar te maken. Dat zei hij in een interview in NH Gooi Zaterdag.

In verschillende media is de afgelopen weken veel gesproken over het hete hangijzer: de weg over de hei. Politieke partijen in Hilversum en daarbuiten maken zich zorgen om het idee. En dat begrijpt wethouder Jaeger.

De weg over de hei is één van de mogelijkheden die in de toekomstvisie staat om het Mediapark vitaal en bereikbaar te houden. De toekomstvisie is vorige week gepresenteerd.



Luister hier het volledige interview met wethouder Wimar Jaeger bij NH Gooi Zaterdag terug.