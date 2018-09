Deel dit artikel:













Scooterrijder raakt gewond na botsing met auto in Purmerend Foto: Inter Visual Studio

PURMEREND - Een vrouw op een scooter is vanmiddag geschept door een auto op de Westerweg in Purmerend. Het slachtoffer is met verwondingen naar het ziekenhuis vervoerd.

De bestuurder van de auto kwam met de schrik vrij. Beiden voertuigen liepen flinke schade op. Hoe het ongeluk is gebeurd, is op dit moment nog niet bekend. Daar wordt door de politie onderzoek naar gedaan.