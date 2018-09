Vrouwen met spandoek moedigen vriend Henk aan: "Maar andere Henken vinden het ook leuk"

ZAANDAM - Eigenlijk stonden ze langs het parcours om hun vriend Henk aan te moedigen, maar omdat hun Henk niet de enige Henk is die vandaag de Dam tot Damloop rent, hebben deze twee vrouwen besloten alle Henken in het deelnemersveld toe te juichen.

"Dat is een heel goede vriend van ons", zegt één van de vrouwen over Henk. Ze hebben een blauw spandoek meegenomen, waar ze 'Daar komt Henk!' op hebben geschreven.

"Hij is al door", zeggen de verregende vriendinnen over hun vriend Henk. "Maar nu blijken er een heleboel andere Henken te zijn die het ook heel leuk vinden, dus we blijven nog even staan."