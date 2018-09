Deel dit artikel:













Reisbureau in Zaandam ontruimd na gaslucht Foto: Inter Visual Studio

ZAANDAM - Een reiswinkel in het centrum van Zaandam is vanmiddag ontruimd, nadat medewerkers een gaslucht roken. Twee mensen zouden licht in het hoofd zijn geworden.

De Gedempte Gracht, waar het reisbureau aan zit, werd uit voorzorg afgezet en de winkel zelf werd ontruimd. Volgens een getuige zou het gaan om een lekke koppeling in de ruimte van de cv-ketel. Die is door de brandweer afgesloten. De twee medewerkers die licht in het hoofd werden, zijn door ambulancepersoneel gecontroleerd. Ze hoefden niet mee naar het ziekenhuis.