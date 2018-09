Podiumplaats voor Susan Krumins in Dam tot Damloop, Choukoud snelste Nederlander

ZAANDAM - Susan Krumins is bij de Dam tot Damloop als derde gefinisht. Met een tijd van 51 minuten en 29 seconden was ze ook de snelste Nederlandse.

De Hilversumse atlete en bleek echter niet opgewassen tegen Lonah Salpeter en Dibabe Kuma, die na 50 minuten en 45 seconden bijna gelijktijdig over de eindstreep kwamen. Dankzij de eindsprint van Salpeter werd Kuma uiteindelijk naar de op een na hoogste trede van het podium verwezen.

Bij de mannen bleek Khalid Choukoud de snelste Nederlander. Hij finishte na 47 minuten en 6 seconden als tiende man. Winnaar Cheptegei voltooide de tien Engelse mijl in een tijd van 45 minuten en 15 seconden.

Snelste Nederlandse mannen

Michel Butter kwam na 48 minuten en 48 seconden over de finish en werd daarmee 16e. Behalve Choukoud moest de Castricummer nog twee Nederlandse concurrenten voor laten gaan: Mohamed Ali en Frank Futselaar kwamen respectievelijk als 14e en 15e over de streep.



"Zoals je ziet waren het lekkere omstandigheden om te lopen", zei Butter voor de camera van NH en AT5 over de regen die tijdens de race al met bakken uit de hemel kwam.

'Mooie strijd'

"Ik had een mooie strijd met een mannetje of acht", zei Butter direct na de finish in de Peperstraat in Zaandam. "Ik kon me alleen niet teveel permitteren als het te hard ging."

Daarmee doelt Butter op het feit dat hij in voorbereiding is op de Marathon van Amsterdam. Maar dat weerhield hem er niet van een zo goed mogelijke tijd neer te zetten. "Ik wil zo hard als ik ga en als ik kan. Dit soort wedstrijden zijn goed om wat hardheid op te doen en het is natuurlijk een fantastisch evenement."