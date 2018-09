Hardlopers missen Dam tot Damloop door treinstoring: "Ik ga nu hardlopend naar huis"

KROMMENIE - Een coupé vol teleurgestelde hardlopers: ze hebben wekenlang hard getraind, maar kunnen niet deelnemen aan de Dam tot Damloop. Hun trein staat namelijk al een uur vast bij Krommenie-Assendelft.

"We hebben nu net de laatste mogelijkheid om te starten gemist", vertelt Jurjan aan NH Nieuws. De renners in de coupé zijn volgens hem dan ook allemaal een beetje verdrietig.

De sfeer is niet zozeer gelaten en niemand is echt boos. "Maar de mensen die zouden komen kijken moeten bijvoorbeeld ook worden afgebeld. Dat is toch wel jammer."

Hard getraind

Zelf heeft Jurjan elke week hard getraind om mee te kunnen doen aan de Dam tot Damloop. "Ik rende twee keer in de week zo'n 13 kilometer."

Hij dacht eigenlijk dat de loop het makkelijkst te bereiken zou zijn met de trein. Ook had hij gezorgd voor genoeg speling. Toch gaat de loop aan hem voorbij, omdat de sprinter defect is. Ondertussen sjeest de sneltrein gewoon langs.

Hardlopend naar huis

De hardlopers hebben inmiddels de trein kunnen verlaten bij Wormerveer. De trein zelf wordt nu richting Zaandam gesleept en de vertraging is voorbij volgens de NS. Voor Jurjan heeft het geen zin meer om naar Amsterdam te gaan. Maar toch heeft hij nog wel een plan: "Vanaf het eerste station dat we eruit kunnen, ga ik hardlopend naar huis."