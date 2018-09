AZ legt rood aangelopen Groningen laat over de knie

GRONINGEN - In een opvallend lege Euroborg heeft AZ een moeizame wedstrijd met 1-3 gewonnen van FC Groningen. De thuisploeg eindigde het duel met negen man, waardoor de ploeg van trainer John van den Brom in het zadel geholpen werd.

De Alkmaarders dachten na zeventien minuten op 0-1 te komen via Björn Johnsen, maar de videoscheidsrechter keurde het doelpunt af. De Noorse aanvaller, die als vervanger van de geblesseerde Myron Boadu aan het duel begon, stond een teenlengte buitenspel.

VAR keurt doelpunt af

AZ was beter, maar het was FC Groningen dat na 25 minuten spelen de score opende. Chabot zette de thuisploeg op voorsprong, maar daar kon het niet lang van genieten. Amper een minuut later maakte Oussama Idrissi de gelijkmaker. De aanvaller, die goed aan het seizoen begonnen is, schoot fraai raak uit een voorzet van Jonas Svensson.

Gekkenhuis in extra tijd

Vlak voor de rust ontbrandde de wedstrijd ineens. In de blessuretijd van de eerste helft kreeg Deyovaisio Zeefuik direct rood van scheidsrechter Pol van Boekel. Hij ging behoorlijk hard door en plantte zijn noppen op de schoen van Idrissi. Vlak daarna mocht Groningen-speler Doan aanleggen voor een strafschop wegens vasthouden, maar doelman Marco Bizot keerde zijn inzet. Na een knotsgekke laatste minuten gingen de ploegen met 1-1 rusten.

Met 9 man verder

Ook na de rust gebeurde er veel in Groningen. AZ kwam na 76 minuten op 2-1 via een fraaie goal van Midtsjö. De middenvelder schoot de bal vanaf de rand van de zestienmeter in de bovenhoek. Nog voordat de aftrap genomen was, moest Groningen verder met negen man. Ajdin Hrustic kreeg zijn tweede gele kaart na een opstootje.

Maher gooit wedstrijd in slot

Ondanks dat Groningen twee man minder had, kwam AZ nog wel een aantal keren in de problemen. In de laatste minuut van de reguliere speeltijd wisten de Alkmaarders zich pas definitief los te werken van Groningen. Adam Maher besliste de eindstand op 1-3.