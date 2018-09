LIVE: AZ op bezoek in het Hoge Noorden

GRONINGEN - AZ gaat zondagmiddag om 14.30 uur op bezoek bij FC Groningen. Een prima opwarmertje voor de kraker van het weekend: PSV-Ajax. Beide duels volg je live bij NH Sport.

De Alkmaarders gaan op bezoek bij de gedeelde hekkensluiter in de eredivisie. FC Groningen speelde tot dusver slechts drie punten bij elkaar en staat daardoor samen met NAC Breda onderaan. Het elftal van trainer Danny Buijs heeft de punten dus hard nodig. In het stadion zitten verslaggevers Marijn Willems en Erik-Jan Brinkman. Zij houden je op de hoogte via een aantal flitsen in de radio-uitzending en natuurlijk via Facebook.

Later op de middag staat de kraker tussen PSV en Ajax op het programma. Beide ploegen kwamen doordeweeks in actie in de Champions League. De Eindhovenaren verloren met 4-0 van Barcelona, maar kregen veel lof vanwege hun spel. Ajax won thuis overtuigend met 3-0 van AEK Athene. Het belooft dus een spannende wedstrijd te worden. Verslaggever Edward Dekker houd je in de radio-uitzending van NH Sport op de hoogte van de ontwikkelingen.

