Reizigers reageren gelaten op ov-storing: 'Er is altijd wat met metro 51'

AMSTERDAM - (AT5) Metro's, trams en bussen konden vanochtend niet rijden door een grote mobilofoon-storing bij het GVB. Reizigers op halte Zuid stonden te wachten op metro's die maar niet wilden komen.

'Ik kom net aan en ik hoor dat de metro niet rijdt', zegt een mevrouw die staat te luisteren naar een omroepbericht. 'Er is elke keer wel wat met de 51. Het is lastig.' Een andere vrouw vertelt op weg te zijn naar de zondagse mis in haar kerk. 'Ik moet maar gaan lopen. Ik ga heel erg laat zijn.'

'Andere route bedenken'

Een andere reiziger die met een hockeystick in zijn hand op weg is naar een nog te spelen wedstrijd zegt: 'Mijn vader zei vanochtend al dat er problemen zijn met de metro. Ik ging er wel een beetje vanuit, maar toen ik hier aankwam...'. Weer iemand anders wil het toch proberen. 'Dan moet ik een andere route bedenken. Dan ga ik denk ik de tram nemen, als hij rijdt.'

Lees ook: Metroverkeer langzaam weer opgestart; GVB werkt via noodscenario

Een woordvoerder van het GVB legt uit dat er vanochtend een storing was bij KPN, precies in het postcodegebied waar ook de verkeersleiding van het GVB zit. 'Al vrij snel hadden we een alternatief communicatienetwerk, dus konden we snel weer starten met metro 52, de Noord/Zuidlijn, en hebben we ook de bussen weer laten rijden.'

De vervoerder zegt dat alle problemen om 12.00 uur weer verholpen waren. Vorig jaar december had het GVB al eens problemen met het mobilofoonverkeer. Ook toen konden metro's niet rijden.