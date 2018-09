Butter tevreden na Dam tot Damloop: 'Ik had een mooie strijd'

ZAANDAM - Michel Butter kijkt met een goed gevoel terug op de Dam tot Damloop 2018. De Castricummer kwam als zestiende over de finish in een regenachtig Zaandam. "Zoals je ziet waren het lekkere omstandigheden om te lopen."

"Ik had een mooie strijd met een mannetje of acht", zei Butter direct na de finish in de Peperstraat in Zaandam. "Ik kon me alleen niet teveel permittteren als het te hard ging."

Daarmee doelt Butter op het feit dat hij in voorbereiding is op de Marathon van Amsterdam. Maar dat weerhield Butter er niet van om een zo goed mogelijke tijd neer te zetten. "Ik wil zo hard als ik ga en als ik kan. Dit soort wedstrijden zijn goed om wat hardheid op te doen en het is natuurlijk een fantastisch evenement."