Eindsprint bezorgt Lonah Salpeter zege in Dam tot Damloop: "Mocht het niet weggeven"

ZAANDAM - Het slotstuk van de Dam tot Damloop voor vrouwelijke profs heeft een fotofinish opgeleverd. Vijftig meter voor de finish leek het er op dat de Ethiopische Dibabe Kuma zou winnen, maar daar stak de Israëlische Lonah Salpeter in de laatste meters van de race een stokje voor.

Salpeter finishte in een tijd van 50 minuten 45 seconden en was dankzij haar majestueuze eindsprint een fractie sneller dan Kuma. "Het was zwaar vanaf het begin, het was niet makkelijk", zegt de winnares. "Maar ik nam mezelf voor om de wedstrijd niet te verliezen, want ik liep de hele race op kop. Ik mocht het niet weggeven."

De Israëlische finishte niet alleen eerder dan Kuma, ze was ook eerder bij de finish dan Joshua Cheptegai. Omdat de vrouwen zes minuten en vier seconden (verschil parcoursrecord mannen/vrouwen) eerder werden weggestuurd, komen de snelste mannelijke en vrouwelijke atletes ongeveer gelijktijdig bij de finish in Zaandam aan.

Cheptegai finishte in een tijd van 45 minuten en 15 seconden en kwam daarmee ruim een halve minuut achter Salpeter en Kuma over de eindstreep.