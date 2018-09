Adam Maher: "De mooie momenten weer terug halen"

ALKMAAR - Adam Maher zit zondagmiddag tegen FC Groningen weer bij de selectie van AZ. Na alle waarschijnlijkheid moet hij beginnen met een plek op de bank. "Je wilt altijd spelen en altijd voor gaan. Voetballer is de mooiste job die er is."

Adam Maher is fit, maar heeft nog weinig wedstrijdminuten in de benen. Afgelopen maandag deed hij daarom een uur mee in het oefenduel tegen FC Utrecht. "Het was lekker om die wedstrijd te spelen, zeker als je een tijd niet hebt gespeeld."

Rentree

In de vorige wedstrijd tegen Feyenoord maakte de Diemenaar zijn rentree na ruim vijf jaar voor de Alkmaarse club. Een half uur voor tijd kwam hij in het veld. "Het was kippenvel. Het voelde als thuiskomen."

"Je wordt volwassener"

Maher verliet AZ in de zomer van 2013 voor PSV. De klasse die hij wekelijks in Alkmaar liet zien, kon hij minder vaak tentoonstellen in Eindhoven. Een periode dat hij graag anders had gezien, maar die hem wel wijzer heeft gemaakt. "Je wordt volwassener. Je leert het leven beter kennen, je weet beter wat ervan je verwacht wordt."

Groningen

"Je wilt de mooie momenten weer terug halen, waar ik was gebleven toen ik wegging." Is de doelstelling voor zijn nieuwe periode in Alkmaar. Wellicht gaat dat zondagmiddag gebeuren tegen FC Groningen. De wedstrijd tegen de noorderlingen is om 14.30 uur en is live te volgen op deze site.

Klik de video aan voor het hele gesprek met Maher.