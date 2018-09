Deel dit artikel:













Slordigheden kosten De Wit de kop op WK judo Foto: Pro Shots/Henk Jan Dijks

HEEMSKERK - Judoka Frank de Wit is op het WK in Baku uitgeschakeld, De Heemskerker leek eenvoudig op weg naar de zege tegen Medickson Del Orbe Contorreal, maar gaf de wedstrijd in de klasse tot 81 kilogram uit handen.

Met nog een minuut te gaan stond de judoka uit de Domenicaanse Republiek op twee straffen. De Wit hoefde de wedstrijd alleen nog maar uit te spelen, maar een moment van onachtzaamheid kostte hem de partij.