Gezin van eigenaar snackbar in Den Helder getuige van brute overval

De overvallers bedreigden de eigenaar en zijn gezin met een voorwerp dat leek op een vuurwapen. Vervolgens zijn ze met de inhoud van de kassa ervandoor gegaan, in de richting van de Niasstraat.

Een van de daders had een bleke huidskleur en een grijze joggingboek aan. Hij heeft een mager postuur. De andere jongen is iets getinter en droeg een zwarte trui.

De politie is op zoek naar getuigen die gisteravond iets gezien hebben in de omgeving van de Middenweg. Zij kunnen zich melden via 0900-8844.