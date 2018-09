Jongste Dam tot Damlopers hijgen uit: "In het begin ging ik rustig, daarna weer snel"

ZAANDAM - Een klein uur voordat de eerste professionele atleten werden weggestuurd, werd er in het centrum van Zaandam al fanatiek gelopen. Al om 9.30 uur klonk het startschot voor de 4- en 5-jarigen, die net als de 6- en 7-jarigen een afstand van 600 meter moesten overbruggen.

Kinderen van 8 tot en met 10 jaar liepen een afstand van 1,2 kilometer, terwijl voor de oudste jeugd (van 11 tot en met 13 jaar) het parcours nog een kilometer langer was.

Limiet

Net als voor de volwassen lopers gold voor de kleintjes een limiet: de allerjongsten kregen voor hun race maximaal tien minuten, terwijl de 2,2 kilometer binnen 25 minuten moest worden gelopen. Na de race kregen de kleintjes een flesje water, cadeautje en medaille.

"In het begin ging ik rustig", vertelt een jongetje dat kort daarvoor hijgend over de eindstreep is gekomen. "Ik liet ze allemaal voor, maar daarna ging ik weer snel om ze allemaal weer in te halen", vertelt hij over zijn strategie. Hoewel hij in zijn groep als tweede is gefinished, heeft hij niet extra getraind voor het evenement. "Ik zit op atletiek, dus ik heb ook andere wedstrijden gedaan, dus dit is een beetje normaal."

Amsterdam-Noord

Behalve in het centrum van Zaandam werd er ook Mini Dam tot Damloop in het Amsterdamse Molenwijk gehouden. In het Molenwijkpark liep de jeugd van 4 tot en met 13 jaar twee afstanden: de allerjongsten renden een kilometer, de oudere kinderen kwamen na 1,8 kilometer over de finish.

