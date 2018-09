Deel dit artikel:













Sportclub met ballen op bezoek bij JOS/Watergraafsmeer Foto: NH Nieuws/Jonathan van Haaster

AMSTERDAM - Voor ‘Sportclub met ballen’ reist verslaggever Dennis Nieuwenhuis deze keer af naar Amsterdam. In de hoofdstad staat de Amsterdamse derby tussen JOS/Watergraafsmeer en AGB op het programma. Het is de eerste wedstrijd van het seizoen in de 1e klasse A.

Wanneer Dennis op bezoek komt bij een vereniging gaat hij altijd op zoek naar bijzondere verhalen van leden die zich met hart en ziel inzetten voor hun club. Deze keer in het bijzonder dus JOS/Watergraafsmeer. Zo is daar Frits Dammen. Al maar liefst 71 jaar lid en in tal van hoedanigheden betrokken bij JOS. Wat zijn zijn verhalen als hij het over de vereniging heeft? Wil je jouw club ook aanmelden voor Sportclub met ballen? Stuur een mailtje naar sport@nhsport.nl en wie weet komt Dennis binnenkort langs bij jouw sportvereniging. NH Sport hoor je elke zondagavond op de radio tussen 18.00 uur en 19.00 uur.