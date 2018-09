Regenachtige 34e editie Dam tot Damloop goed verlopen

AMSTERDAM - Het regende pijpenstelen, maar dat mocht de pret niet drukken. Zo'n vijftigduizend prominenten en recreanten liepen vandaag de 34e editie van de Dam tot Damloop, en werden onderweg fanatiek aangemoedigd.

De dag werd afgetrapt door de jongste deelnemers, die vanochtend in Zaandam en Amsterdam-Noord aan hun mini Dam tot Damloop begonnen.

De snelste tijd werd neergezet door de Oegandees Joshua Cheptegei, die na 45 minuten en 15 seconden finishte en daarmee zijn tweede plaats van twee jaar geleden verbeterde. Snelste vrouw was de Israëlische Lonah Salpeter, die de Ethiopische Dibabe Kuma in een eindsprint ternauwernood klopte.

De jeugd hield het nog droog, maar al snel nadat de profs waren vertrokken, kwam het met bakken uit de hemel. Veel hinder leverde dat niet op: veel atleten konden het koele weer wel waarderen en de meeste toeschouwers waren gewapend met poncho's en paraplu's.

Sommige deelnemers kwamen in de problemen door storingen in het openbaar vervoer. Nadat vanochtend door een mobilofoon-storing bij het GVB metro's waren uitgevallen, was het later op de dag ook op het spoor raak. Een trein richting Zaandam - met tientallen deelnemers aan boord - strandde bij Krommenie-Assendelft.

NH Nieuws en AT5 deden de hele dag live verslag van de Dam tot Damloop: bekijk hieronder delen van het evenement terug.

Bekijk hieronder beelden van de ontknoping van de Dam tot Damloop voor prominenten

Bekijk hieronder beelden van de Dam tot Damloop voor recreanten