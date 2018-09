LIVE: de 34e editie van de Dam tot Damloop

AMSTERDAM - Om 10.19 uur klinkt het eerste startschot van de 34e editie van de Dam tot Damloop. In totaal rennen zo'n 50.000 profs en amateurs tien Engelse mijl tussen de Amsterdamse Prins Hendrikkade en de Zaandamse Peperstraat. Geen loper en geen zin om met dit hondenweer langs het parcours te staan? NH en AT5 doen op televisie en online de hele dag live verslag van de races en de festiviteiten op en rond het parcours.

De vrouwelijke profs bijten om 10.19 uur het spits af. Precies 6 minuten en 4 seconden later - het verschil tussen het parcoursrecord bij de mannen en de vrouwen - worden de mannelijke profs weggestuurd. Mogelijk houden zij het nog droog, maar dat geldt zeker niet voor de tienduizenden recreatieve lopers die in de loop van de dag in hun voetsporen zullen treden.

Volgens Weeronline gaat het aan het eind van de ochtend namelijk regenen, en naar verwachting wordt het de uren daarna niet meer droog. Bovendien komt de temperatuur niet boven de 13 à 14 graden uit, waarmee het de koudste dag sinds 1 mei wordt. Lopers en toeschouwers wordt daarom aangeraden de nodige voorzorgsmaatregelen te treffen, en bijvoorbeeld een poncho aan te trekken.