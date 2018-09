Zwaar vuurwerk gebruikt bij inbraak Kiosk Station Muiderpoort

AMSTERDAM - (AT5) Een flinke explosie op een perron van Station Muiderpoort in Amsterdam heeft vanochtend voor veel schade gezorgd bij een vestiging van Kiosk.

Een woordvoerder van de politie laat aan AT5 weten dat er een zwaar vuurwerk gebruikt is bij een poging tot inbraak. Om iets na 5.00 uur zondagochtend kwam de melding over de explosie bij de brandweer binnen.

Sporen veiligstellen

Een voetgangers- en fietspassage onder het station werd door de politie afgezet met linten. Agenten van de forensische opsporing zijn ter plaatse om sporen veilig te stellen.

Het is vooralsnog niet bekend of er bij de inbraak iets buitgemaakt is. Treinen konden enige tijd niet stoppen op het station. Maar inmiddels is het station weer vrijgegeven.