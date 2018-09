Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Grote schade door brand in portiekwoning Velsen-Noord Foto: Inter Visual Studio / Sander Disselkoter

VELSEN-NOORD - In een portiekwoning aan de Gildenlaan in Velsen-Noord is gisteravond rond 23.45 uur brand ontstaan. De schade aan het pand is aanzienlijk.

Volgens een getuige is het huis zelfs onbewoonbaar verklaard. De bewoners van de portiekwoning waren op het moment van de brand niet thuis. Er vielen dan ook geen gewonden. Buren die wel aanwezig waren moesten hun woning tijdelijk verlaten. Na een half uur waren de vlammen geblust en konden ze weer naar huis terugkeren. Het is nog onbekend hoe de brand is ontstaan.