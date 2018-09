Deel dit artikel:













Snackbar overvallen in Den Helder: daders voortvluchtig Foto: Inter Visual Studio

DEN HELDER - Een snackbar aan de Middenweg in Den Helder is vanavond overvallen door twee mannen. Het duo is op dit moment nog voortvluchtig.

Volgens een woordvoerder van de politie bedreigden de twee overvallers het personeel. Ze zijn met onbekende buit te voet gevlucht. Via een burgernetmelding wordt verzocht uit te kijken naar twee jongens. Een van de overvallers had een grijze trainingsbroek aan en de andere droeg een zwarte jas.