Doodgestoken Shannon uit Monnickendam herdacht op Malta

MONNICKENDAM - De op Malta doodgestoken Shannon uit Monnickendam is vandaag herdacht. Dat meldt een vriend van de familie op Facebook. De herdenkingsceremonie vond plaats op het eiland.

In het bericht op Facebook werden iedereen die op Malta vandaag aanwezig waren opgeroepen naar het afscheid te komen. "Ook kende je haar niet persoonlijk: iedereen is welkom", aldus de vriend.

Haar favoriete DJ was speciaal te gast om haar te eren. "We zullen een glas Marsavinwijn op haar drinken en we zullen feesten alsof ze er gewoon bij is", zijn de opbeurende woorden in het bericht.

De 30-jarige Shannon werd op 3 augustus dood gevonden op het eiland, waar ze ook woonde. Haar ex-vriend Jelle R. uit Schagen zit vast op verdenking van de moord. Hij zal binnenkort op Malta in de rechtbank voor een jury moeten verschijnen, liet de politie op Malta eerder weten aan NH Nieuws.