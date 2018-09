Volendam en Aalsmeer winnen in BENE-League

VOLENDAM - De handballers van Volendam hebben de eerste punten van het seizoen in de BENE-League binnen. Na een gelijkopgaande eerste helft tegen het Belgische Sasja HV trok de ploeg van Peter Portengen aan het langste eind: 34-27. Aalsmeer ging door een sterke tweede helft met de punten aan de haal bij Quintus.

Volendam - Sasja HV

Volendam begon sterk aan het eerste thuisduel van het nieuwe seizoen. Via 4-1 kwam de ploeg uit Antwerpen echter terug tot 4-5. Via 8-8 werd het 9-14, maar de Volendammers toonden wilskracht en zorgden dat er een 15-15 ruststand op het scorebord stond.

Vanaf dat moment was Volendam de bovenliggende partij. Bij een stand van 23-19 was het eerste echte gat geslagen en de Noord-Hollanders liepen vanaf 26-20 al snel uit naar 31-22. Na zestig minuten handbal werd het uiteindelijk 34-27, waardoor Volendam de eerste punten van het seizoen bij kon schrijven na het verlies van vorige week tegen Lions.



Quintus - Aalsmeer

Ook de heren van Aalsmeer hebben twee punten kunnen bijschrijven. Nadat de ploeg van Bert Bouwer vorige week al te sterk was voor Sporting Nelo, moest nu Quintus het ontgelden. De ploeg uit Kwintsheul werd met 22-30 verslagen.

Met een ruststand van 13-11 bleef het duel nog lang spannend. Na rust was het ook nog een tijd gelijkwaardig, maar Aalsmeer boog een stand van 18-16 om naar een 18-21 voorsprong en dat bleek het breekpunt in de wedstrijd te zijn. Quintus wist het gat niet meer te dichten en uiteindelijk floot de arbitrage voor het eindsignaal bij een stand van 22-30.