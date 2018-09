Veel rookontwikkeling bij schuurbrand in Landsmeer

LANDSMEER - In een schuur aan het Zuideinde in Landsmeer woedt op dit moment een brand. Bij het vuur komt veel rook vrij.

Er is veel brandweer op de been om de brand te blussen. Op Twitter waarschuwt de Veiligheidsregio ramen en deuren gesloten te houden door de rookontwikkeling. "Zet ook de ventilatie uit", aldus de tweet. Volgens een omstander zou het vuur vanaf de A10 te zien zijn.

Op foto's is te zien dat de vlammen uit het dak slaan. Het is nog niet bekend hoe de brand is ontstaan. Over eventuele slachtoffers is ook nog geen informatie.

De politie heeft de straat inmiddels afgezet voor al het verkeer.