Zege voor AFC na sterke comeback in Noordwijkerhout

NOORDWIJKERHOUT - AFC heeft via een uitstekende comeback drie punten overgehouden aan het uitduel met VVSB. De ploeg van coach Uli Landvreugd incasseerde in de eerste tien minuten van de tweede helft twee tegendoelpunten, maar liet de kop niet hangen en ging er vervolgens met de volle buit vandoor: 2-4.

VVSB - AFC 2-4

'51 1-0 Patrick Batist

'55 2-0 Lulinho Martins

'57 2-1 Jonathan Richard

'68 2-2 Kenny Teijsse

'72 2-3 Raily Ignacio

'81 2-4 Koen Bosma

Voor de rust gebeurde er, naast een gemiste strafschop van Yordi Teijsse, niet veel. Dat was in de tweede helft wel anders. Binnen een kwartier na rust was er al driemaal gescoord. Eerst schoot VVSB-middenvelder Patrick Batist binnen vanaf 25 meter, waarna Lulinho Martins de voorsprong namens de ploeg uit Noordwijkerhout verdubbelde.

Comeback

Twee minuten later was het AFC-speler Jonathan Richard die aan mocht leggen voor de tweede strafschop voor de Amsterdammers. Richard bleef wel koel en schoot de snelle aansluitingstreffer tegen de touwen. Nadat Kenny Teijsse twintig minuten voor tijd de gelijkmaker binnenkopte, maakte - wie anders dan - Raily Ignacio de comeback compleet. Uit een voorzet van Fouad Belarbi kopte de spits de 2-3 binnen.

Tweede plaats

Toen Koen Bosma even later uit een counter ook nog de 2-4 binnenwerkte, was het duidelijk dat de punten meegingen naar Amsterdam. Daarmee boekt AFC de vierde overwinning in vijf duels en staan zij op de tweede plaats in de Tweede Divisie. De samenvatting van het duel volgt later.

Opstelling VVSB: De Jong; Fecunda, Arroyo, Zwart, Vijlbrief (Theuns/62); Bakker, Batist (Felicia/82), De Rijk; Martins, Dijkstra, Bekooij (Van der Wilden/70)



Opstelling AFC: Zonneveld; Kulhan, K. Teijsse, Richard, Van den Houten; Hoek, Y. Teijsse, Kwee; Belarbi, Ignacio, Grootfaam.