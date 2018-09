Deel dit artikel:













Handen uit de mouwen op Burendag: "Ik vind het fantastisch" Foto: NH Nieuws

HAARLEM - Het is vandaag Burendag en dat betekent dat buurtbewoners iets goeds doen voor hun wijk. Bij het woonzorgcentrum van Philadelphia Zorg in Haarlem kunnen ze wel wat hulp gebruiken; de tuin is namelijk een zooitje!

"We gaan het gras eruit halen en dat is wel heel zwaar werk, denk ik. De meesten zitten hier in een rolstoel, die hebben niks aan dat grasveld. Straks kunnen ze door de tegels gebruik maken van de hele tuin. Daarom doe ik dit", aldus buurvrouw Agnes van der Linden. Medewerkers van het woonzorgcentrum hebben het zelf veel te druk om de tuin bij te houden, dus deze hulp komt als geroepen. "Ik vind het fantastisch, ik vind het echt fantastisch. Ik ben er heel blij mee dat iedereen een handje meehelpt, en onze cliënten vinden het ook geweldig", vertelt medewerkster Fabienne Butijn.