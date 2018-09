Brandweer redt paard uit sloot in Westzaan

WESTZAAN - De brandweer is vanmiddag uitgerukt om een paard uit de sloot te redden in Westzaan.

Het dier zat tot zijn benen vast in een klein slootje langs het grasveld. Hoe het beest in zijn benarde situatie verstrikt is geraakt, is niet bekend.

Op foto's is te zien dat vijf brandweerlieden met man en macht het paard met touwen uit het water moesten trekken. Met succes: binnen een paar minuten stond hij weer op het droge.

Het is niet duidelijk of het paard verwondingen heeft overgehouden aan zijn natte avontuur.