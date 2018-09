Eerste basisplaats voor Kluivert bij AS Roma

Foto: Twitter AS Roma

AMSTERDAM - Justin Kluivert zal komende zondag voor de eerste keer in de basis starten bij AS Roma. De van Ajax overkomen aanvaller heeft die belofte gekregen van Roma-trainer Eusebio di Francesco.

Kluivert (19) zat afgelopen woensdag tijdens het Champions League-duel met Real Madrid nog op de tribune. "Ik mocht slechts achttien spelers selecteren, geen 42", zei Di Francesco daarover. "Kluivert gaat starten tegen Bologna. Dat bewijst maar weer eens dat ook mensen die soms op de tribune zitten kunnen spelen. Ik heb vertrouwen in Justin. We hebben iedereen nodig."

Kluivert mocht tot nu toe drie keer invallen in de Serie A en was tijdens zijn debuut tegen Torino belangrijk met de assist op de winnende treffer van Edin Dzeko. Roma pakte vijf punten uit de afgelopen vier duels in de Serie A en staat daarmee op een negende plaats.