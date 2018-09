Deel dit artikel:













Man zwaargewond na val bij bedrijf in Westknollendam Foto: Inter Visual Studio

WESTKNOLLENDAM - Bij een bedrijf aan de Loodsweg in Westknollendam is een man zwaargewond geraakt na een val van grote hoogte. Het slachtoffer is met een ambulance naar het ziekenhuis vervoerd.

Volgens het Noordhollands Dagblad kwam de man na een val van ongeveer drie meter verkeerd terecht. Er werden meerdere hulpdiensten opgeroepen en ook landde er een traumahelikopter. Hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren, is niet bekend.