Overzicht Dam tot Damloop 2018: kom met de trein en draag een poncho

ZAANDAM - Duizenden fanatieke hardlopers baden zich morgen weer in het zweet bij de 34ste editie van de Dam tot Damloop. Alle 50.000 kaarten waren in een mum van tijd uitverkocht. Het belooft dus een drukke toestand te worden in het centrum van Amsterdam en Zaandam. Hoe zit dat met de bereikbaarheid en gaat het slechte weer nog parten spelen? NH Nieuws zet het op een rijtje.

Weer: regen, regen en nog eens regen

De weergoden zijn niet goed gezind deze zondag. Volgens berichtgeving van Weeronline en Buienradar belooft het een natte boel te worden. Het gaat waarschijnlijk deze hele middag flink regenen.

Ook de temperatuur is ronduit herfstachtig: het kwik komt tijdens de Dam tot Damloop niet boven de 14 graden uit. Dat wordt dus even doorzetten voor de lopers. De organisatie adviseert de renners dan ook een poncho of een vuilniszak aan te trekken bij de start.

Verkeer: Amsterdam en Zaandam slecht bereikbaar

De organisatie van de Dam tot Damloop waarschuwt bezoekers dat er bepaalde delen in zowel Zaandam als Amsterdam slecht bereikbaar zijn in verband met de hardloopwedstrijd. De oproep om de stroom mensen goed te regelen is simpel: kom met de trein. De auto is bijna uit alle centra waar de Dam tot Damloop langskomt verbannen morgen.

Volg alles live bij NH Nieuws

NH Nieuws doet morgen uitgebreid verslag van het hele hardloopevenement. Op de website, de app en Facebookpagina hoef je niks te missen. Via de specialepagina valt te lezen wat we eerder hebben geschreven over de 34ste editie van de Dam tot Damloop. Vanavond wordt er verslag gedaan van de loop By Night. Dat evenement start om 19.10 uur.