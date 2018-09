Burgemeester Blaricum: "Maatregelen nodig om kermis dorps te houden"

BLARICUM - Er waren vechtpartijen, er liepen dealers rond en een 14-jarige meisje werd ' volkomen out' naar het ziekenhuis gebracht: burgemeester Joan de Zwart-Bloch wil maatregelen nemen om te zorgen dat de Blaricumse kermis een volgende keer niet meer zo uit de hand loopt.

Dat laat zij via een ingezonden brief in NH Gooi Radio weten. De Zwart noemt de kermis over het algemeen zeer geslaagd, maar de burgemeester zag dat het op twee kermisdagen erg onrustig was.

Grimmige sfeer

"Op zaterdag was in totaal 28 man aan politie en toezichthouders aanwezig. We hebben hun inzet echt nodig gehad: er hing op enkele plaatsen buiten de horecagelegenheden een grimmige sfeer, er waren schermutselingen en vechtpartijtjes", staat in de brief.

Volgens haar was de politie-inzet die avond eigenlijk buitenproportioneel voor een dorpsfeest. "In de toekomst zal de landelijke politie dit soort capaciteit niet meer beschikbaar stellen voor evenementen van dit niveau. Met elkaar willen we ervoor zorgen dat de kermis tot meer dorpse proporties wordt teruggebracht. Dat betekent dat we maatregelen moeten nemen om dat effectief te realiseren."

Er zijn al enkele ideeën over het verbeteren van de sfeer en veiligheid rondom de kermis, maar De Zwart geeft aan dat zij inwoners van Blaricum zelf ook graag een stem wil geven. Binnenkort zullen er bijeenkomsten voor hen georganiseerd worden.

