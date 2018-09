"Uiteindelijk doe ik het voor de Amsterdam Marathon"

AMSTERDAM - Marathonloper Edwin de Vries staat zondag aan de start van de Dam tot Damloop. De man uit Overveen ziet de loop wel als een echte wedstrijd, maar gebruikt het ook als voorbereiding op de Amsterdam Marathon van 21 oktober.

"Ik ben me momenteel aan het voorbereiden op de Amsterdam Marathon", vertelt de atleet. "Komende zondag staat dan de Dam tot Damloop op het programma. De voorbereidingen en trainingen gaan heel erg goed en nu ga ik de laatste fase in. Zondag wil ik dan een goede wedstrijd."

"Ik zie de Dam tot Damloop wel als een wedstrijd, maar uiteindelijk staat hij wel in het teken van de Amsterdam Marathon", gaat De Vries verder. "Ik wil gewoon zo hard mogelijk lopen, dus ik benader het echt als een wedstrijd, maar uiteindelijk word ik afgerekend of beloond op het succes dat ik haal op de Amsterdam Marathon. Dat is uiteindelijk waar ik het voor doe. Daar wil ik presteren en op m'n best zijn."