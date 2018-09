Eigenaar Fysiomed over handgranaat: "Er is geen sprake van een dreiging"

AMSTERDAM - (AT5) Fysiomed tast volledig in het duister over het antwoord op de vraag waarom er een handgranaat is achtergelaten bij het sportmedisch centrum aan het IJsbaanpad. "Er is geen sprake geweest van dreiging. Nu niet, maar ook niet in het verleden", reageert mede-eigenaar Wouter Post.

De schrik zit er in bij Post en zijn collega's. "We hebben geen idee wie deze granaat heeft achtergelaten. Het moet random zijn neergelegd. Het kan niet anders", zegt de eigenaar.

Lees ook: Handgranaat gevonden bij bedrijfspand in Amsterdam

Het explosief werd vanmorgen voor openingstijd door een medewerker van Fysiomed gevonden. Er werd direct besloten om de politie in te schakelen. De straat werd afgezet en er werd uren onderzoek gedaan.

Weer open

Fysiomed is vanmorgen om 11.30 uur, nadat de politie was vertrokken, weer opengegaan. "We hebben met de medewerkers die vandaag aan het werk zijn bij elkaar gezeten en gezegd dat we ons niet gek laten maken door een handgranaat. We gaan gewoon door met waar we goed in zijn: mensen goede zorg geven", aldus Post.

De politie heeft de eigenaar van het sportmedisch centrum al kort gehoord. Vanmiddag gaat Post aangifte doen en hoopt dan duidelijk te kunnen maken aan de politie dat Fysiomed geen link heeft met criminele activiteiten.

Niet bang voor sluiting

In sommige gevallen besloot de gemeente afgelopen tijd om een pand te sluiten na de vondst van een handgranaat. "Wij letten natuurlijk ook op dat criminelen niet moeten gaan denken; nou we leggen een granaat voor de deur en dan wordt het wel gesloten", zei burgemeester Halsema daar eerder over. "Ik ga er honderd procent van uit dat we open mogen blijven", besluit Post.