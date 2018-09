'Mister meccano' ziet vergrijzing toeslaan: "Jeugd speelt liever op computer"

BEVERWIJK - Een fort, graafmachine of vuilniswagen: noem iets en Rene Muijen kan het bouwen met meccano. Maar liefhebbers zoals Rene zijn deze dagen schaars. "De vergrijzing slaat toe. Nostalgie is verleden tijd."

Muijen is gepokt en gemazeld in de wereld van meccano. Vanaf 1955 is de 70-jarige Beverwijker al bevlogen van de sport. "Het mooiste? Iedere keer proberen iets unieks te maken", lacht hij tegen NH Nieuws, die pleit voor verjonging. "De jeugd komt dit echt tekort: ze weten totaal niet meer wat constructies zijn. Of hoe je bepaalde dingen in elkaar moet zetten. Ze zitten tegenwoordig veel liever met die duimen te klojoën", aldus Muijen.

Meccano Gilde

Op hoogtijdagen trof hij vele meccano-enthousiastelingen op de club. "Ik weet het niet meer precies, maar dat waren er vroeger ongeveer 650. Nu iets meer dan 300, ik denk dat het op een geven moment ook stopt. Dan zie je het alleen nog in een museum."

Toch is Muijen nog altijd onverstoorbaar vele uren per week op zijn zolderkamer te vinden. "Zo lang ik ademhaal, ga ik door. Of mijn lichaam houdt ermee op, dan is het ook over."