Auto ondersteboven op A10: weg weer open

AMSTERDAM - De A10 richting Coenplein tussen Zeeburg en de afrit Volendam is vanmiddag vanwege een ongeval enige tijd afgesloten geweest. Inmiddels is de weg weer vrijgegeven.

Wat zich exact heeft afgespeeld is nog niet bekend, maar de ANWB meldde dat er een auto op z'n dak was beland.

Op een foto van Rijkswaterstaat staat er een vrachtwagen achter de omgeslagen auto, maar het is niet bekend of de truck bij het ongeluk betrokken was.

Rijkswaterstaat raadt weggebruikers in noordelijke richting aan om te rijden via de A10-Zuid.