Automobilisten rijden stomdronken en rijbewijsloze Almeerder (52) klem bij Halfweg

HALFWEG - Automobilisten hebben gisteravond op de A200 ter hoogte van Halfweg een 52-jarige wegpiraat uit Almere klemgereden. De man bleek niet in het bezit van een rijbewijs en was bovendien ladderzat.

Meerdere automobilisten die op de A9 door zijn onbesuisde rijgedrag ternauwernood aan een aanrijding waren ontsnapt, sloegen alarm bij de politie. Om de voorkomen dat hij daadwerkelijk slachtoffers zou maken, probeerden ze hem klem te rijden.

Daar slaagden ze in toen er door werkzaamheden op de A200 een kleine file ontstond. Al snel na aankomst van de politie bleek dat de man niet in het bezit was van een rijbewijs. Bovendien rees door alcoholwalm het vermoeden dat de man flink had gepimpeld.

Elf keer te veel

Dat vermoeden bleek juist toen ze de man lieten blazen. Na een tweede blaastest op het bureau werd duidelijk dat de man het niet bij een slaapmutsje had gehouden: hij had elf keer meer gedronken dan wettelijk is toegestaan voor beginnende bestuurders. De man valt in die categorie omdat hij zijn rijbewijs nooit heeft gehaald.

De man heeft diverse bekeuringen gekregen.