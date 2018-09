Deel dit artikel:













Kunstenaars sluiten zich 23 uur lang op in oude Koepelgevangenis Foto: NH Nieuws

HAARLEM - Op water en brood leven en maar één uur per dag luchten: een groep kunstenaars gaat de uitdaging aan in de Koepelgevangenis in Haarlem en laten zich dit weekend 24 uur lang opsluiten in een cel.

Dit weekend laat een aantal kunstenaars zich vrijwillig opsluiten in het kader van een kunstproject dat volgende maand voor bezoekers zal worden tentoongesteld. Zo maakt een van de 'gevangenen' deze 24 uur elke 60 minuten een nieuw zelfportret. Zo zag de opsluiting er vanmiddag uit: