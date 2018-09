Deel dit artikel:













Zo live: NH Events bij herdenking verzetshelden en de Trekkertrek Foto: NH Nieuws

OVERVEEN - Het is weer weekend en dat betekent dat NH Events weer op pad gaat in onze provincie. Vandaag zijn we te vinden bij de Erebegraafplaats in Bloemendaal en de Trekkertrek in Burgervlotbrug.

Dat is allemaal live te volgen vanaf de Facebookpagina van NH Events. We beginnen rond 11.45 uur in Bloemendaal, waar er op de Erebegraafplaats zal worden stilgestaan bij verzetshelden uit de Tweede Wereldoorlog. In de regio wordt er met vele authentieke voertuigen rondgereden, waarna er op de begraafplaats op elke grafsteen een witte chrysant zal worden gelegd. Wat later op de middag, rond 15.30 uur, vervolgen we de uitzending in Burgervlotbrug. Daar wordt vandaag de Trekkertrek gehouden. Verwacht oude tractoren, speciaal opgetuigde krachtmonsters en ronkende motoren!