Handgranaat gevonden bij bedrijfspand in Amsterdam

AMSTERDAM - (AT5) Bij een bedrijfspand aan het IJsbaanpad is een explosief gevonden. Het gaat om een handgranaat.

De granaat zou zijn achtergelaten ter hoogte van sportmedisch centrum Fysiomed. Het explosief ligt tussen twee pilaren buiten.

De omgeving is afgezet. De Explosieven Opruimingsdienst Defensie (EOD) is onderweg. Ook de Forensische Opsporing doet sporenonderzoek.

Eerder gebeurd

De afgelopen weken worden er vaker handgranaten achtergelaten in de stad. Eind augustus ging er nog één af bij flat Beukenhorst in Diemen. Eerder werd er een handgranaat gevonden in de Jan Evertsenstraat en lag er op dezelfde dag een explosief bij een pand op de Johan Huizingalaan. Ook horecagelegenheden Marovaan en Vleminckx waren later het doelwit.