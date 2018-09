Duizenden rennen en wandelen van Dam tot Dam

ZAANDAM - Een van de grootste sportieve evenementen van Nederland gaat vanavond van start: de Dam tot Damloop. Daar doen in totaal ongeveer 86.000 mensen aan mee. In Amsterdam en Zaandam zullen ongeveer 150.000 mensen langs de kant van de weg staan.

Het is de 34e editie van het evenement. Het programma begint deze morgen met de Dam tot Dam Wandeltocht, van de Dam in Amsterdam naar het Dam tot Dam Park in Zaandam. Vanavond is er een Damloop by Night in Zaandam.

De nachtloop is de opmaat naar het hoofdonderdeel van het weekend, de Dam tot Damloop zelf. Ongeveer 50.000 mensen vertrekken morgen van de Prins Hendrikkade in Amsterdam. De finish is 10 Engelse mijl (zo'n 16 kilometer) verderop bij de Peperstraat in Zaandam. Onderweg komen de lopers door de IJtunnel en Amsterdam-Noord. De snelste lopers hebben daar ongeveer drie kwartier voor nodig.

Fietsen

Morgen kunnen mensen ook een ronde door Noord-Holland fietsen, beginnend en eindigend op de Dam in Amsterdam. De grootste ronde van deze Dam tot Dam FietsClassic is 150 kilometer lang en voert onder meer langs Alkmaar en Volendam. Verder zijn er kinderlopen in Amsterdam en Zaandam.

Deelnemers moeten wel rekening houden met zware regenbuien morgen, waarschuwt Weeronline. Daarnaast kan het hard waaien.

