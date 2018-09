"We hadden onszelf moeten belonen"

VELSEN-ZUID - Telstar verloor van FC Twente, maar had zelf een prima start. Trainer Mike Snoei en doelpuntenmaker Shaquill Sno baalden na afloop als een stekker.

Sno maakte de 1-0 en was daar blij mee: elke goal is er één. Toch stond hij met een naar gevoel verslaggever Rob Wanst te woord. "We hadden onze kansen af moeten maken, dan heb je wat adem. We kwamen goed uit de startblokken en hadden onszelf moeten belonen."

Trainer Snoei: "De eerste helft was geweldig om te zien. Facundo had zo'n grote kans op de 2-0, die had er echt in gemoeten. Ik weet zeker dat we het dan veel langer hadden volgehouden." Hij wees ook op de vroege blessure van Adham El Idrissi. "Hij begon geweldig en liet de dingen zien die we al van hem hoopten. Hij viel uit, een echte aderlating."