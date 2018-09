Deel dit artikel:













Veel schade bij aanrijding auto met trein in Amsterdam Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto Foto: Inter Visual Studio / Jan Peter Otto

AMSTERDAM - Een auto is vanavond in Amsterdam in botsing gekomen met een goederentrein. Iedereen kwam gelukkig met de schrik vrij.

Wat er precies is gebeurd bij de onbewaakte overgang moet nog uitgezocht worden, maar de auto is gedeeltelijk onder de trein terecht gekomen. Iemand van ProRail die ter plaatse is gekomen, twitterde kort na het ongeluk dat er alleen sprake is van blikschade. Of het spoor ook schade heeft opgelopen, wordt nog gecheckt.