Deel dit artikel:













Deel dit artikel:











Opgeblazen oorlogstuig bij viering Hart van Europa in Grote Kerk Beverwijk Foto: NH Nieuws / Frits Smid

BEVERWIJK - In de Beverwijkse Grote Kerk is gisteravond de tentoonstelling ‘100 jaar Hart van Europa’ officieel geopend. De expositie vertelt het verhaal over het ontstaan van Tsjechië en Slowakije, herrezen uit de as van het Habsburgse rijk. De warme banden tussen Beverwijk en Heemskerk en de Tsjechische plaatsjes Bystré en Klatovy vormen de basis van het evenement.

Er wordt gegeten, gedanst en geluisterd, maar centraal staat de tentoonstelling over de Tsjechoslowaakse geschiedenis van 1918 tot nu. Van de eerste president Tomás Masaryk tot Vaclav Havel. Bert Kisjes

"Beverwijk en Tsjechië hebben één ding gemeen", zegt Hana Schenkova van het Tsjechisch centrum. "En dat is Bert Kisjes", verwijst ze naar de initiatiefnemer. "Hij heeft een prachtige tentoonstelling over honderd jaar van ons land gecreëerd." De aanwezigheid van enkele Tsjechen vormt een mooie aanleiding om de vriendschapsbanden aan te halen. Nieuw is dat niet, want de eerste uitwisseling van Wijk aan Zeeërs en inwoners van het Tsjechische Bystré dateert al uit het begin van de jaren negentig Roze tank

Ballonnenkunstenaar Ricardo Ansberg fabriceerde ter plekke een tank van milieuvriendelijk natuurlatex. Het opgeblazen oorlogstuig symboliseert het stuk Tsjechoslowaakse geschiedenis waarin het land werd bezet en de bevolking onderdrukt. Het zou overigens een stuk beter met de wereld gaan als álle tanks roze geschilderd werden, meent Ansberg. "If all tanks are pink, would there be war?"