Volendam-keeper Michaelis kan niet genieten van debuut

EINDHOVEN - Mitchel Michaelis heeft acht jaar op zijn debuut in het eerste van FC Volendam moeten wachten. Toen het vrijdagavond in de tweede helft tegen Jong PSV zover was, ging het mis. FC Volendam verloor met 1-0.

"Ik kan blij zijn met mijn debuut, maar door het verlies kan ik niet genieten", aldus Michaelis na afloop. Hij verving in de rust in de ploeg voor Jordi van Stappershoef die mogelijk een hersenschudding heeft opgelopen. "Jordi gaf in de rust aan dat hij zich de eerste helft niet kon herinneren. Dat was wel even schrikken."

Lees ook: FC Volendam verliest weer en bungelt onderin eerste divisie

Trainer Misha Salden moest andermaal slikken. De Zaankanter vond dat zijn ploeg voldoende kansen had gecreëerd om de wedstrijd wèl succesvol af te sluiten. Salden wanhoopt dan ook niet. "Zo'n fase hebben we vorig jaar gehad. We moeten het vertrouwen houden dat de goede momenten er wel gaan komen."

"Ik kan de ballen er niet zelf inschieten"

Met kritiek op zijn persoon zegt Salden niets te kunnen. "Met morren schieten we niks op. De mensen moeten kijken hoe de wedstrijd was. Ik ben óók verantwoordelijk, maar kan de ballen er niet zelf inschieten. Ik denk ook niet dat we op dit moment gebaat zijn bij onrust."

Dinsdag kan de ploeg van trainer Misha Salden de smaak van de nederlaag proberen weg te spoelen. Willem II is dan in het KNVB-bekertoernooi de tegenstander in het Kras Stadion. Afgesproken was dat Michaelis sowieso in die wedstrijd zou spelen.