Petitie tegen mogelijke komst vakantiehuizen op strand Muiderberg

MUIDERBERG -

MUIDERBERG - In Muiderberg is commotie ontstaan over de mogelijke bouw van 24 vakantiehuizen op het plaatselijke strand. Een petitie daartegen is in amper 3 dagen tijd al meer dan twaalfhonderd keer ondertekend.

"De bewoners zijn er heel erg trots op, dat we een zo mooi authentiek dorp hebben, dat moeten we behouden", vindt Marianne den Hartog, die samen met Jos Glansbeek en Thijn Westermann de petitie heeft gestart. Volgens de initiatiefnemers is de bebouwing van het strand ongewenst, omdat het ten koste gaat van de rust, schoonheid, natuur en milieu. Bovendien wordt er gevreesd dat een groot deel van het strand niet meer beschikbaar zal zijn voor de vele dagrecreanten en surfers. Dorpsraad

Het besluit om een petitie te beginnen kwam nadat ze een week geleden de notulen van een dorpsraad lazen. "Daarin stond dat een plaatselijke ondernemer 24 vakantiehuizen wil gaan bouwen op het strand. Dat heeft bij ons de alarmbellen doen rinkelen, dat mag gewoon helemaal niet gebeuren", aldusJos Glansbeek. De gemeente laat echter aan NH Nieuws weten dat er nog helemaal geen plan is. Volgens wethouder Jan Franx wordt er wel gewerkt aan een ‘kustvisie’ en zijn hiervoor wat ideeën aangedragen. "Maar meer ook niet. Er staat nog geen letter op papier, en zodra er wel iets is kan iedereen daarover meepraten. Dit protest is veel te voorbarig", vindt hij stellig. De opstellers van de petitie zien dat anders en willen het plan graag van tafel nog voordat het ingediend is. "Want als ze er eenmaal zijn, dan hebben we niet zoveel meer te vertellen", meent Marianne vanuit haar eerdere ervaringen met de gemeente.



Of de plannen voor de vakantiehuizen er ook echt komen blijft dus nog even de vraag.