In beeld: Onstuimige dag in de provincie

NOORD-HOLLAND - Astronomische gezien begint de herfst pas aankomende zondag, maar toch was ook vandaag een regenachtige dag vol met wind. Dat levert mooie, maar ook minder mooie plaatjes op.

Flinke onweersbuien, harde wind en zelfs hagelbuien. Dat de zomer ten einde is gekomen was vandaag goed merkbaar. In Zuiderwoude moest de brandweer uitrukken nadat blikseminslag en grote brand in een woning aan de dorpsstraat heeft veroorzaakt. Niemand raakte gewond, wel is er flinke schade aan dak van de woning ontstaan.

Ook in Egmond aan Zee liep een dak flinke schade op. Strandpaviljoen De Uitkijk raakte deels beschadigd en ook hier moest de brandweer uitrukken.

In Amstelveen ging het ook mis. Daar waaide een boom om. Gelukkig raakte niemand gewond en was de brandweer snel ter plekke om de boom op te ruimen, zodat de weg weer vrij was.

Dezelfde situatie in Aalsmeer: ook daar wist een boom geen weerstand te bieden aan de sterkte wind en viel om.

In Haarlem ging de regen over in een fikse hagelbui, zoals te zien is in het filmpje:



Gelukkig was het niet alleen maar kommer en kwel, het slechte weer heeft namelijk ook voor mooi plaatjes gezorgd.